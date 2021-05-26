/632619/محمد-السباعي-ينضم-إلى-برلمان-البحر-الأبيض-المتوسط

انضم النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، برفقة عدد من النواب المصريين.

برلمان البحر الأبيض المتوسط

هذا ويأتي على رأس برلمان البحر الأبيض المتوسط، النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائبة ماجدة السيد بكري عضو مجلس النواب، والنائبة رشا عبد الفتاح السيد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب يحي عيسوي عبد الفضيل عيسوي عضو مجلس النواب.

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وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان قد التقى أمس، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تناول اللقاء عددا من القضايا المهمة التي تهم المواطنين، و نقل نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي كانت و لازالت محور اهتمام الشارع المصري وعرض الوزير رؤية الوزاره خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزير مع النواب على عقد لقاءات دوريه لضمان التواصل الدائم و المستمر لحل كافة مشاكل المواطنين.

حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولي، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب خالد بدوي، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة رشا كليب، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة إيمان الألفي، والنائب علاء عصام، والنائب محمد اسماعيل، والنائب أحمد رمزي، والنائبة منال هلال، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب أحمد زيدان، والنائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى.