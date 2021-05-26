/632622/بعد-غضب-وتعليقات-كارثية-أول-قرار-من-جامعة-الإسكندرية-ضد-الدكتور-المكروه-من-طلابه

واصل طلاب من جامعة الإسكندرية، مهاجمة الدكتور محمود مرسي، والذي أعلن ترقيته منذ أيام ولاقى المنشور هجومًا حادًا من قبل الطلاب بسبب أسلوب الدكتور البغيض معهم.

استدعاء الدكتور محمود مرسي

وصرح الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجه الدكتورة أماني عبدالحميد عميد كلية العلوم، باستدعاء الدكتور محمود مرسي، المدرس بكلية العلوم، والتى أثارت تهنئة الكلية له بالترقية ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفة، وأن الجامعة لم تتلق أي شكوي مكتوبة من الطلاب الآن أو سابقاً من خلال الكلية أو الجامعة.

لجنة لتقصي الحقيقة

كما أوضح أن الجامعة شكلت لجنة لتقصي الحقيقة فى هذا الموضوع للوقوف على حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ اللازم حيال ذلك.

تعليقات كارثية من الطلاب

"عمري ما شوفت ناس بتتجمع على كره إنسان كده".. تعليقات وكلمات غاضبة قالها عدد كبير من الطلاب والطالبات، ضد دكتور تمت ترقيته في جامعة الاسكندرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة كلية العلوم، جامعة الإسكندرية منشور الترقية.

وقالت فيه: "تهانينا السيدة الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين يتقدمون بأخلص التهاني والأمنيات للدكتور محمود مرسي أحمد محمد، لترقية سيادته إلى درجة مدرس بقسم الكيمياء".

حسبي الله ونعم الوكيل فيك

وانهال الطلاب على الدكتور محمود مرسي بتعليقات مؤثرة للغاية شهدت العديد من الإعجابات منها: "عمري ما انسى رفضك ان ادخل السكشن بالرغم ان قولتلك كنت ف المستشفى بجيب علاج لماما وياريتك رفضت وانا بره الباب دخلتني قدام السكشن كله وحرجتني قدامهم وبعدها مسحت اسمي من الجروب بتاعي ومن السكشن كله لولا دوكتور دعاء ربنا يكرمها خدتلي حقي قدام المعمل كله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

ورد الدكتور مرسي على التعليقات الغاضبة: "أنا لو بمشيهم بدري وبدخلهم بعد المحاضرة بساعة كنت أخدت مليون لاف”.