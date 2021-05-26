/632623/ضربة-موجعة-للإسماعيلي-قبل-مباراة-الزمالك-بكأس-مصر

تلقى نادي الإسماعيلي ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك في إطار مواجهات كأس مصر والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم بعد أن حقق الفريق الأبيض في المواجهة السابقة على المصري في الدوري الممتاز.

واعلنت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم عن جدول ترتيب الدوري بعد إنتهاء الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري قبل ساعات من مواجهة الزمالك والإسماعيلي في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

أزمة في الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك

وقررت لجنة المسابقات خصم الثلاث نقاط الموقعة على نادي الإسماعيلي بشأن ازمة اللاعب إبراهيم حسن من رصيد الدروايش في ترتيب الدوري المصري الممتاز ، ليصبح رصيد الفريق 24 نقطة جمعهم من 24 مواجهة، ويحتل بهم المركز الرابع عشر في جدول الترتيب.

على جانب أخر أكد النادي الإسماعيلي إحتلال الفريق المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة طبقا للجدول المعلن عبر الموقع الرسمي للإتحاد المصري لكرة القدم.

الإسماعيلي يؤكد تحسن موقفه في الدوري

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة حل الأزمة بين الفريق الأصفر و نجوم المستقبل بشأن اللاعب إبراهيم حسن بطريقة ودية حسبما أكدت مصادر مسئولة داخل قلعة الدروايش.

وتقام المباراة بين الزمالك والإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب ستاد السويس الجديد ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

قائمة الإسماعيلي قبل مباراة الزمالك بكأس مصر

ومن المقرر أن يعلن إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق والتي من المحتمل أن تكون :

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.