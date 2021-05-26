أكاديمية الأوقاف: انطلاق الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - تطلق أكاديمية الأوقاف الدولية، يوم السبت المقبل، الدورة الدولية الأولى للتدريب عن بعد، حيث يشارك فيها 30 إمامًا وخطيبًا من موفدى الأوقاف وغيرهم من أئمة الدول المشاركة، وهى: "تنزانيا – البرازيل – أمريكا - كازاخستان".





ومن المقرر أن تكون الدراسة عبر برنامج zoom، وتشمل الدورة محاضرات ومناقشات حول "كتاب قواعد الفقه الكلية - واللغة العربية وتوظيفها فى الخطاب الدينى". ولتحميل (كتاب قواعد الفقه الكلية) اضغط على هذا الرابط: http://ar.awkafonline.com/?p=123784

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