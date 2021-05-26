جدة - نرمين السيد - التقى البابا تواضروس الثانى، اليوم، بطلبة بكالوريوس الكلية الإكليريكية القسم النهارى، حيث ألقى قداسته عليهم كلمة بعنوان: "كُنْ أَمِينًا إِلَى الْمَوْتِ فَسَأُعْطِيكَ إِكْلِيلَ الْحَيَاةِ"، أشار فيها إلى أهمية الأمانة فى حياة الإكليريكى.





واستمع قداسته، وفقا لبيان صحفى، إلى كلمات الطلاب التى عبروا فيها عن امتنانهم وشكرهم لما قدمه قداسته من اهتمام ورعاية وأبوة فائقة أثناء سنوات تواجدهم بالكلية، كما أجاب قداسته على أسئلتهم، وفى نهاية اللقاء أكد قداسته على نقاوة القلب وأهمية السلوك الخارجى كقدوة للمؤمنين. حضر اللقاء الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية، والقمص بنيامين المحرقى المشرف الروحى عليها. كما استقبل البابا فى المقر البابوى بالقاهرة، اليوم، القمص بولا عطية كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم والمدرس بالكليات الإكليريكية، الذى عرض على قداسته بعض الإصدارات التى سبق أن أصدرها كثمرة لرسالتى الماجستير والدكتوراه اللتين حصل عليهما الفترة الماضية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس الثانى يلتقى طلبة بكالوريوس الإكليريكية بالأنبا رويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.