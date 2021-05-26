وزارة العدل تعقد دورة تدريبية للقانون الدولى الإنسانى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ــ بعثة القاهرة ــ وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وذلك لممثلى بعض الوزارات والجهات التى تتشكل منها اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى ومنها: الدفاع، والعدل، والخارجية، والداخلية، والتعليم العالى، وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وذلك بديوان عام الوزارة.

ويتضمن برنامج الدورة إقامة خمس محاضرات للتوعية بدور وأهمية القانون الدولى الإنسانى، والتعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتأثير تغير المناخ على القانون الدولى الإنسانى والعمل الإنسانى.

الجدير بالذكر، أن هذه الدورة تأتى ضمن أنشطة اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى فى مصر التى يترأسها وزير العدل، والتى تختص بتعزيز التنفيذ الفعلى لقواعد القانون الدولى الإنسانى، وتدريب الكوادر الوطنية لنشر ثقافته.