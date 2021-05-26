عاجل|ميركل تعرب للسيسى عن تقدير ألمانيا للدور المصرى فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن المستشارة ميركل أكدت اعتزاز ألمانيا بروابط الصداقة التى تجمعها مع مصر، والتى تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والحرص على التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس السيسى فيما يخص مختلف التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، مشيدةً فى هذا الصدد بجهود سيادته للحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية فى المنطقة بأسرها، ومؤكدةً فى هذا السياق التزام بلادها بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة فى مختلف المجالات ودعم جهود مصر التنموية من خلال خبرات الشركات الألمانية وزيادة الاستثمارات.

من جانبه؛ أكد الرئيس السيسى خلال الاتصال حرص مصر على تدعيم الشراكة القائمة مع ألمانيا، والتطلع لتعظيم التنسيق والتشاور الثنائى بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعظيم حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر، خاصةً فى مجالات الطاقة والنقل، أخذاً فى الاعتبار أن ألمانيا تعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، معرباً سيادته فى هذا الإطار عن التقدير للإسهام الكبير الذى قامت به المستشارة ميركل منذ توليها مقاليد الحكم فى ألمانيا فى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتصال شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية فى أعقاب الأحداث الأخيرة؛ حيث عبرت المستشارة الألمانية عن خالص تقدير بلادها للجهود المصرية الناجحة بقيادة السيد الرئيس، والتى أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة، مثمنةً فى هذا الإطار الاتصالات المصرية الفعالة مع كافة الأطراف المعنية، والتى ساهمت فى إنهاء حالة التوتر والحد من الخسائر البشرية والمادية، ومؤكدةً على حرصها على تكثيف التشاور وتبادل الرؤى مع السيد الرئيس فى هذا الخصوص.

وقد أكد الرئيس فى هذا السياق رؤية مصر بضرورة العمل بشكل فورى لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشدداً سيادته على استمرار الجهود المصرية فى تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وذلك بالتوازى مع التنسيق مع المجتمع الدولى لإطلاق عملية إعادة إعمار غزة تأسيساً على المبادرة المصرية فى هذا الإطار.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الحالية فى ليبيا؛ حيث استعرض السيد الرئيس جهود مصر الهادفة فى مجملها إلى دعم المرحلة الانتقالية الحالية فى ليبيا، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى شهر ديسمبر المقبل، بما يساعد على استعادة أركان الدولة ومؤسساتها الوطنية. وقد أشادت المستشارة ميركل بالدور المصرى تجاه القضية الليبية، والذى عزز من مسار العملية السياسية فى ليبيا.

وقد تم التوافق فى هذا الإطار على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية المسلحة من الأراضى الليبية، الامر الذى سيعزز من سلاسة ونجاح الفترة الانتقالية، ويساهم فى تلبية طموحات الشعب الليبى فى مستقبل أفضل، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق الثنائى الحثيث بين البلدين فى هذا الإطار.