مدبولى: 2 مليار جنيه لمشروع تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات إحياء وتطوير مناطق القاهرة التاريخية، وذلك بحضور خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وإبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والدكتور محمد الخطيب، استشارى التطوير.





وفى مستهل الاجتماع، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى إعادة وجه القاهرة التاريخية إلى سابق عهدها، وبما يعكس عراقة الحضارات المصرية على مر العصور، مشيرًا إلى أنه فى هذا الصدد إلى أن ما تم توفيره من تمويل بصورة مبدئية للمشروعات الخاصة بإحياء وتطوير القاهرة التاريخية يصل إلى 2 مليار جنيه، مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية سرعة الانتهاء من الرسومات الهندسية التنفيذية، قائلًا:" عاوز شغل على الأرض فورًا".

وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن مشروع إحياء وتطوير القاهرة التاريخية يتضمن تطوير 5 مناطق رئيسية ذات أولوية من المناطق التراثية، تتمثل فى: المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم على مساحة 14 فدانا، ومنطقة جنوب باب زويلة بمساحة 8.5 فدان، ومنطقة حارة الروم وباب زويلة بمساحة 8 أفدنة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين بمساحة 11 فدانا، ومنطقة درب اللبانة بمساحة 10.5 فدان.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة فنية لاستلام ومراجعة المخرجات الفنية من المكاتب الاستشارية، وتشكيل لجنة برئاسة مركز معلومات الشبكات وشركات المرافق لتحديد حالة الوضع الراهن لمرافق مناطق التطوير والاحتياجات المطلوبة، وتحديد أسلوب التنفيذ، وكذا تم عقد جلسات تشاور وحوار مجتمعى ببعض المناطق، وجار استكمال الجلسات وتحديد الرغبات التى يمكن أن تعرض على السكان لتصميم استمارة الرغبات.



وتابع المستشار نادر سعد: أوضح العرض أنه تم إعداد الرسومات التنفيذية لعدد 21 واجهة من مكتب مجموعة التصميم البيئى، وتم الانتهاء من التصميمات المعمارية للأراضى الفضاء بمنطقة باب زويلة بالكامل، وكذا التصميم المبدئى لأراضى الفضاء بمنطقة الحاكم، كما تم عرض مقترح تطوير متحف السور الشمالى باب النصر، باب الفتوح.