إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الباكستانى (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوى

إنطلقت فعاليات التدريب المصرى الباكستانى (حماة السماء - 1) لقوات الدفاع الجوى المصرية والباكستانية ، والذى يُنفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية ويستمر لعدة أيام .

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تتضمن تبادل الخبرات التدريبية فى مجال الدفاع الجوى فى ظل تطور أسلحة الهجوم الجوى وأساليب مواجهتها ، كذلك التدريب على تأمين المجال الجوى والدفاع عن الأهداف الحيوية .

وقد تم الإعداد والتخطيط الجيد لتنفيذ الأنشطة والأهداف التدريبية المخططة للتدريب بما يساهم فى الوصول بالقوات المشتركة للإحترافية العالية ، وتحقيق أقصى إستفاده ممكنة من التدريب بالشكل الذى يؤدى إلى تخطيط وإدارة العمليات بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة .

يأتى التدريب ( حماة السماء - 1 ) فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، ولتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين .