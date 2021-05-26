ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات، لحصوله علي مبلغ 3 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص، مقابل استغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال بالمحافظة. وكان بلاغا قد تقدم يفيد تلقيه مبلغا ماليا لتسهيل بعض الإجراءات التى تتعلق بعمله، وتم إعداد كمين له وتتبع تحركاته واستيقافه بمعرفة الأجهزة المختصة، ومعاينة السيارة الخاصة به، وتبين وجود مبلغ مالى كبير بشنطة السيارة، وتم التحفظ على السيارة ورئيس الشركة، وجارى تحرير محضر، ومعرفة ملابسات الواقعة.

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