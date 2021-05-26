الرئيس السيسى يعرب لميركل عن تقديره لإسهامها بتطوير العلاقات المصرية الألمانية

أعربت المستشارة الألمانية ميركل للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اتصال هاتفى، عن تقدير ألمانيا البالغ للدور المصرى فى وقف إطلاق النار فى الأراضى الفلسطينيية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب للمستشارة ميركل عن التقدير للإسهام الكبير الذي قامت به فى تطوير العلاقات المصرية الألمانية.

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