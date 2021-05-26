632625 /632625/٣-مليون-جنيه-رشوة-القبض-على-رئيس-مجلس-إدارة-الشركة-القابضة-لمياه-الشرب-بإحدى-المحافظات 06:18 م - الأربعاء 26 مايو 2021 القت هيئة الرقابة الإدارية، القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات. ويأتي القبض على العضو المنتدب، لحصوله علي مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص، مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال بالمحافظة. تابع موقع دوت الخليج علي

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