دوت الخليج ينفرد بكواليس القبض على رئيس شركة المياه بدمياط.. "نزلوه الشارع وقبضوا عليه"

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ينفرد دوت الخليج بنشر كواليس إلقاء هيئة الرقابة الإدارية، القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، منذ قليل، حصوله علي مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص، مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال.

كواليس القبض علي رئيس الهيئة

وكشف مصدر مطلع لـ"دوت الخليج"، كواليس القبض علي رئيس الهيئة، مشددا، أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يدعي " م.ع"، ومسئول عن الهيئة بمحافظة دمياط.

رشوة مالية كبيرة

وشدد المصدر، أن مسئول إحدي الشركات الخاصة، تحدث مع رئيس الشركة لإعطائه رشوة مالية كبيرة، قدرت بـ 3 مليون جنيه، وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتتبع التفاصيل، والتسجيل لرئيس الشركة، قائلا :" سبوه يتواصل مع رئيس الشركة الخاصة لحد مانزلوه الشارع عشان ياخد الرشوة وتم القبض عليه متلبس".

بيان هيئة الرقابة الإدارية

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، أصدرت بيان منذ قليل أكدت فيه القبض علي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات.

ويأتي القبض على العضو المنتدب، لحصوله علي مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص، مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد وإستلام أعمال بالمحافظة.