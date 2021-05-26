«مستشفى» أخرى بعد الأهلي في الدوري الممتاز.. الإصابات تضرب بيراميدز

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أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن الإصابات الموجوده بالفريق في الوقت الحالي، وأكد المنيري أن ضغط المباريات التي يتعرض لها الفريق سواء محليا أو قاريا، أولد العديد من الاصابات في صفوف الفريق.

المنيري يكشف عن الاصابات الموجوده بالفريق

وكشف رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن صانع ألعاب الفريق محمد فاروق، لن ينضم إلى قائمة الفريق في المباريات القادمة، وبالأخص في مباراة الفريق أمام الاسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز، حيث يخضع فاروق إلى برنامج علاجي وتأهلي، مع الجهاز الطبي بالفريق، للعلاج من الاصابة التي تعرض لها اللاعب، حيث يعاني فاروق من شد في العضلة الخلفية.

وأوضح المنيري أن مهاجم الفريق الغاني جون أنطوي، لن يشارك أيضا في مباراة الاسماعيلي، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهلي، بسبب تعرضه لشد في العضلة الأمامية تعرض له خلال لقاء العودة أمام فريق أنيمبا التنزاني، في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية، موضحا أن اللاعب مستمر في برنامج علاجي وتأهيلي ممتد لعشرة أيام قادمة على أمل تجهيزه سريعا في ظل توالي المباريات المحلية والقارية للفريق.

وكشف المنيري أن أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز يخضع لبرنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين، بعد جراحة الفتاء التي أجراها مؤخرا، أكد الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن اللاعب يؤدس البرنامج التأهيلي بصورة مكثفة، وذلك منة أجل سرعة شفائه ةتعافيه من الإصابة، وعودته للمشاركة مع الفريق خلال المباريات القادمة للفريق سواء قاريا أو محليا.

موعد مشاركة عمر جابر وأحمد حمودي في المباريات القادمة

وأكمل المنيري، أن عمر جابر صانع ألعاب الفريق، يخضع لبرنامج تأهيلي مع أحد الاطباء بالفريق، ليتابع حالته ويحدد موعد عودته للمشاركة مع الفريق، بعد تشخيص الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، لاصابته بأنها "حزام ناري"، وتابع المنيري أن أحمد حمودي، صانع ألعاب الفريق، سيكون جاهز قريبا للمشاركة مع الفريق خلال أيام قليلة، حيث أن اللاعب يؤدي حاليا الفترة الأخيرة، من برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد جراحة وتر أكيلس التي أجراها قبل عدة أشهر، وستمر اللاعب في برنامجه التأهيلي بصورة جيدة على أمل المشاركة في المباريات المتبقية خلال ذلك الموسم.

جاهزية أحمد الشيخ ومحمود وادي

وأختتم المنيري أن اللاعبان أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، ومحمود وادي مهاجم الفريق، أصبحوا جاهزين للمشاركة في تدريبات الفريق، وقرار مشاركتهم مع الفريق في المباريات القادمة بيد الجهاز الفني للفريق، الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز، يسير بشكل جيد في أفريقيا، حيث استطاع التغلب على نادي أنيمبا التنزاني، وأطاح به من بطولة دوري الكونفدرالية الافريقية، ليتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نصف نهائي الكونفدرالية الافريقيه.