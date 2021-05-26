/632628/قبل-مواجهة-الأهلي-خروج-الترجي-من-كأس-تونس-بعد-الخسارة-أمام-النجم

خسر الترجي التونسي من النجم الساحلي بهدف دون مقابل في إطار مواجهات دور الـ16 لبطولة كأس تونس وذلك قبل أيام من مواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا والمقرر أنطلاقها في يومي 18 يونيو و 24 من شهر يوينو المقبل.

وخرج الترجي التونسي من كأس تونس بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف سجله اللاعب جاك مبي لاعب في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل الترجي امام النجم الساحلي

ودخل الترجي التونسي المباراة بتشكيل أساسي للفريق على عكس المواجهات السابقة التي لم يلعب فيها الفريق التونسي بتشكيله الأساسي بعد حسم اللقب. حارس المرمى معز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد علي اليعقوبي وعبد القادر بدران وإلياس شتي.

خط الوسط : فوسيني كوليبالي ،محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيث.

الهجوم: أنيس البدري وحمدو الهوني وطه الخنيسي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام الترجي التونسي في يومي 18، 25 يونيو المقبل على أن تنطلقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة العودة بينما تقام مواجهة الذهاب في العاشرة بتوقيت تونس، على أن يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد النهائي للمواجهة خلال الساعات القادمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا بدوري الأبطال

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا