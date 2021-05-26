/632629/اكتساح-زمالكاوي-تاريخ-مواجهات-الإسماعيلي-والزمالك-في-كأس-مصر

يشهد ستاد السويس الجديد مساء غد الخميس قمة مرتقبة من كلاسيكيات الكرة المصرية تلك التي تجمع بين الزمالك والإسماعيلي، في دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر،ومن المقررأن تقام المباراة على ستاد السويس الجديد في تمام التاسعة مساء غد الخميس.

وصعد الزمالك لدور الـ 16، بعد فوزه 3-1 على حرس الحدود، أما الإسماعيلي تجاوز لافيينا بالفوز 2-1 ضمن موجهات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر ، ليضرب الثنائي مواجهة هامة ومرتقبة بين الفريقين.

تاريخ مواجهات الإسماعيلي و البنك الأهلي

وتقابل الزمالك مع الإسماعيلي، 18 مرة في كأس مصر، بواقع 16 فوزًا للأبيض، مقابل انتصارين فقط للدراويش، وخلال تلك المواجهات، نجح لاعبو الزمالك في إحراز 44 هدفًا مقابل 13 للإسماعيلي.

وتواجه الفريقان، مرتين في نهائي كأس مصر، الأولى موسم 1976-1977، وفاز الزمالك 3-1 من توقيع علي خليل "هدفين" و فاروق جعفر للأبيض، وعلي أبو جريشة للأصفر.

والثانية في موسم 1998-1999، وفاز الزمالك بنفس النتيجة (3-1) من توقيع حسام عبد المنعم وسامي الشيشيني وطارق السعيد للأبيض، ومحمد صلاح أبو جريشة للأصفر.

وكانت آخر مباراة للفريقين بكأس مصر في مايو/آيار 2018، وفاز الزمالك 4-1 في نصف النهائي، من توقيع يوسف أوباما "هدفين" وأحمد سيد زيزو وكابونجو كاسونجو للأبيض، ومحمد صادق للإسماعيلي.

وكان الاسماعيلي قد فاز في مباراته الأخيره أمام نادي مصر المقاصة في الجولة الـ24 من منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2:1 في المباراة التي جمعت بين الفريقان على ستاد السويس ليرفع الدراويش رصيده من النقاط لـ29 نقطة في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب .

تشكيل الإسماعيلي

ودخل الدراويش اللقاء بالتشكيل التالي: حارس مرمى : محمد فوزي. خط الدفاع : حسين السيد ، محمد هاشم ، محمد عمار ، محمد عادل. خط الوسط : عماد حمدي ، محمد حسن، أرى بابل ، أحمد مدبولي. خط الهجوم : بنسون شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف.

على الجانب الأخر نجح الفارس الأبيض في المباراة الماضية في الفوز على النادي المصري بهدف قاتل في الدقيقة الـ +97 عن طريق ركلة جزاء بعد العودة "للفار" ليعززالفارس الأبيض من مركزه في صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

تشكيل الزمالك

تشكيل الزمالك أمام المصري في الدوري حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.