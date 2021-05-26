عمرو أبو السعود معلقاً على قانون الثانوية العامة: مجلس الشيوخ انتصر للشعب

/632631/عمرو-أبو-السعود-معلقا-على-قانون-الثانوية-العامة-مجلس-الشيوخ-انتصر-للشعب

أكد النائب عمرو أبو السعود، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، أن ما حدث بالأمس في مجلس النواب، وقيام الحكومة بسحب مشروع «قانون الثانوية العامة التراكمية»، يعد إنجازاً هاماً «لمجلس الشيوخ»، الذي أعلن رفضه لهذا المشروع منذ أيام قليلة.

مجلس الشيوخ ليس مجلس ديكوريا

وشدد «أبو السعود»، في بيان صادر له اليوم، أن مجلس الشيوخ، الذي أثبت منذ اليوم الأول له أنه لن يكون مجلساً ديكورياً كما تصور البعض، بل هو مجلس ينحاز وإنحاز بالفعل لرغبات الشعب وأنتصر له، مؤكداً أنه هو صوت الشعب الذي سيسعى دائماً لتحقيق مصالح أبناء الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه بناء على ما قام به مجلس الشيوخ عندما عرض عليه مشروع القانون، وبعد ما قامت الحكومة من سحب هذا المشروع من مجلس النواب، فإنه سيستمر العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة.

وأردف المهندس عمرو أبو السعود، أنه لن يتم تقسيم شهادة الثانوية العامة على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون، وسوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة، مضيفاً أنه سوف يستمر نظام امتحانات الصف الأول الثانوي «تجريبياً لا يضاف للمجموع»، والثاني الثانوي «تجريبياً لا يضاف للمجموع»، ولن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة مقابل دفع مبالغ مالية أو غير مالية.