سفير مصر لدى أثينا يشارك فى الاحتفالية السنوية لـ يوم إفريقيا باليونان

جدة - نرمين السيد - شارك السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، فى الاحتفالية السنوية لـ"يوم إفريقيا" التى نظمتها المجموعة الإفريقية بالتعاون مع وزارة الخارجية اليونانية – عبر خاصية الفيديوكونفرانس – وذلك بمشاركة وزير الخارجية اليونانى "نيكوس ديندياس"، وعدد من المسؤولين اليونانيين، ومفوضة الاتحاد الأفريقى للشؤون الاجتماعية.





تناولت الاحتفالية عدداً من الموضوعات الخاصة بشعار الاتحاد الإفريقى لعام 2021 "الفن، والثقافة والتراث"، والعقبات التى تحول دون تحقيق الاستفادة القصوة من الإمكانات الثقافية والفنية الهائلة للقارة الإفريقية، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كورونا.

وأشاد سفير مصر فى كلمته بالعلاقات التاريخية التى تجمع اليونان بالقارة الإفريقية، وعلى الدور الهام الذى يمكن لليونان الاضطلاع به لتعزيز علاقات الاتحاد الأوروبى مع الدول الإفريقية.

كما ألقى الضوء على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تدشين الاتفاقية الإفريقية للتجارة الحرة خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى عام 2019 والتى ستعزز بشكل غير مسبوق حركة التجارة الإفريقية، وستساعد على إبراز الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الإفريقية، وهو ما يمكن لليونان الاستفادة منه لتعزيز التجارة بين القارة الإفريقية وأوروبا والعالم فى ضوء موقعها الجغرافى وأسطولها البحرى التجارى الضخم، كما أشار السفير خيرت إلى الأهمية البالغة التى توليها الدولة المصرية لمجال الثقافة، منوهاً بقرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، والذى سيعد أكبر متحف فى العالم مخصص لحضارة واحدة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية اليونانى فى كلمته إلى الأهمية التى توليها اليونان للقارة الإفريقية، معلناً قرب إطلاق وزارة الخارجية اليونانية أول استراتيجية وطنية للعلاقات اليونانية - الإفريقية والتى من شأنها دفع العلاقات اليونانية مع القارة الإفريقية فى جميع المجالات.

كما نوه إلى الجهود الجارية بالاتحاد الأوروبى لعقد قمة أوروبية إفريقية لتعزيز العلاقات الأوروبية مع القارة الإفريقية، كما ألقت مفوضة الاتحاد الإفريقى للشؤون الاجتماعية الضوء فى كلمتها على نشاطات الاتحاد الأفريقى لعام 2021 تحت إطار عام "الفن، والثقافة والتراث" والتى من شأنها الترويج للثقافة الإفريقية حول العالم، فضلاً عن تأكيد دور المكون الثقافى فى دفع عجلة النمو الاقتصادى بالدول الإفريقية.