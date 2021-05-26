عاجل.. السيسى: تشاورت مع وزير الخارجية الأمريكى بشأن قضايا المنطقة

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": شرفت اليوم باستقبال السيد أنتونى بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا معًا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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