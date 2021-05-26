ننشر توصيات صحة النواب بشأن أزمة تكليف الأطباء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والذى انتهى منذ قليل، حيث تضمنت التوصيات كالتالى:

1 - ألا تزيد نسبة التخصصات الملحة عن 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقى وتعديل طلبات التكليف.

2 - إضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة "التخدير، العناية، الطوارئ، طب الأسرة"، لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات:

أولاً: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.

ثانياً: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال عن 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أى وقت عمل إضافى يتم مقابل أجر إضافى.

ثالثاً: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

رابعاً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات "الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية، إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام" ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.

خامساً: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات "الجلدية، الاطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التى يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام"، ويتم خصم المحتوى التدريبى المكرر الذى سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجستير من الجامعات المختلفة.

سادساً: فى متطلبات الترقية إلى أخصائى: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائى المطلوبة للترقية إلى أخصائى.

سابعاً: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزى.

ثامناً: للتخصصات الملحة الأولوية فى شغل الوظائف الإدارية.

تاسعاً: اضافة حافز مادى لا يقل عن ألف جنيه - بعد خصومات الضرائب - والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

2- إعلان احتياجات المستشفيات فى التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة فى اختيار المحافظة والتخصص.

3- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة فى التخصص الدقيق فى مستشفى جامعة أو تعليمى، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.

4- فى نظام الممارس العام، يتم السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائى بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التى بها عجز.

5- التأكيد على نزول "كل" أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية فى الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد 6 أشهر، مع استحداث أماكن جديدة فى الحركة.. وإعلان تنويه على الموقع.

6- عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.

7- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، فى حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة فى مستشفى عسكرى يتم خصم فترة من الزمالة فى التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة فى الزمالة.