عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى يلتقى موظفى سفارة بلاده بالقاهرة

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جدة - نرمين السيد - وحرص بلينكن على زيارة سفارة بلاده، فى أول زيارة رسمية له إلى القاهرة، على الرغم من عدم اجتياز مدة الزيارة عدة ساعات.
وقال بلينكن فى منشور له على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "يسعدنى لقاء مجموعة العاملين بالسفارة الأمريكية، اليوم، التزامكم وتفانيكم فى تعزيز علاقتنا يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر كل يوم، وأنا ممتن لجميع عملكم".
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