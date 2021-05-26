الرئيس السيسى وميركل يتوافقان على خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية من ليبيا 

أعربت المستشارة الألمانية ميركل هاتفياً للرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تقدير المانيا البالغ للدور المصري في وقف اطلاق النار في الأراضى الفلسطينية. وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، علي التوافق بين الرئيس وميركل على أهمية خروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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