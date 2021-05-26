الرئيس السيسى: تشاورت مع وزير خارجية أمريكا بشأن مختلف الملفات وقضايا المنطقة

نشر الحساب الرسمى للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقع "تويتر" تدوينه للرئيس أكد خلالها أنه تشاور مع وزير الخارجية الأمريكى حول مختلف الملفات وقضايا المنطقة.

وقال الرئيس السيسى فى تدوينته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " شرفت اليوم باستقبال أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تشاورنا بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحورى فى دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".