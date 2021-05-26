/632632/في-مباراة-ركلات-الجزاء-سموحة-يخطف-تعادل-مثير-من-البنك-الأهلي-بالدوري

انتهت مباراة البنك الأهلي وضيفه سموحه بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري في مباراة شهدت الكثير من اللغط التحكيمي حول احتساب 4 ركلات جزاء في المباراة خلال الشوط الثاني منها الصحيحة ومنها ما هو محل شك.

ونجح الفريق السكندري سموحة بهذا التعادل للوصول للنقطة رقم 40 في المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز بينما رفع البنك الأهلي رصيده من النقاط الى النقطة رقم 20 في المركز السادس عشر .

استضاف نادي البنك الأهلي نظيره سموحة السكندري ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري الممتاز والتي لعبت على ستاد بتروسبورت،في مبارة يطمح فيها نادي البنك في الهروب من شبح الهبوط بينما تسعى كتيبة أحمد سامي في استمرار النتائج الإيجابية اتي يحققها الفريق في الفترة المقبلة .

التشكيل الرسمي لسموحة

ودخل نادي سموحة المباراة بالتشكيل التالي: في حراسة المرمى:الهاني سليمان في خط الدفاع: أطهر الطاهر ، محمود البدري ،رجب نبيل ، محمد عبدالمنعم. خط الوسط: محمد رزق ،أحمد حمص ،عبدالكبير وادي خط الهجوم:عرفة السيد ،ورفيق كابو ،مصطفى فتحي

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي

بينما دخل البنك الأهلي المبارةا بالتشكيل التالي في حراسة المرمى :أحمد السعدني خط الدفاع: اسامه إبراهيم،محمد دبش، محمد كوفي ،وعاصم صلاح خط الوسط : محمد فتحي ،معروف يوسف ،أحمد ياسر خط الهجوم :فادي فريد ،محمد بسيوني ومحمود قاعود ويدخل البنك الأهلي المباراة برصيد 19 في المركز الـسادس عشر من 24 لقاء بينما يأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 39 من 24 مباراة أيضا.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد يوسف