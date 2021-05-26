دوت الخليج يهنئ الزميل محمود العمرى بمناسبة حفل زفافه

/632633/تحيا-مصر-يهنئ-الزميل-محمود-العمرى-بمناسبة-حفل-زفافه

يهنئ موقع دوت الخليج الإخبارى، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، الزميل العزيز محمود العمرى، الذى احتفل بحفل زفافه، على الدكتورة تقى شرف الدين، بإحدى قاعات الأفراح بالجيزة.

ويتمنى موقع دوت الخليج الإخبارى، للزميل محمود العمرى، والدكتورة تقى شرف الدين بالحياة الزوجية السعيدة وبالرفاء والبنين.

وشهد الحفل حضور كبير من جانب الزملاء الصحفيين والسياسيين، وكان فى مقدمتهم، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور والإعلامى بقناة النهار،الشيخ صالح عبد الحميد الأزهرى، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأيضًا الدكتور أسامة الأزهرى، والدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الاسكندرية،، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد ولفيف من الزملاء الصحفيين والكتاب بمختلف الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية.