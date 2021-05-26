/632634/أحمد-حته اتصال-بايدن-بالرئيس-مرتين-خلال-أسبوع-يكشف-قدرة-مصر-وثقلها

قال النائب احمد حته عضو مجلس النواب، إن اتصال الرئيس الأمريكي بايدن بالرئيس السيسي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ليشكره على الدور المصري خلال أزمة غزة، يؤكد على ثقل مصر في المنطقة وتقدير الجميع للقيادة المصرية الحكيمة القادرة على معالجة أصعب الأزمات بحكمة بالغة.

اتصال بايدن بالرئيس

وأضاف حته خلال تصريحات له اليوم، أن كبريات الصحف الأمريكية ووسائل الاعلام الغربية كلها، توقفت أمام اتصال بايدن بالرئيس السيسي، كما انها تناولت وتحدثت عن تفاصيل الجهود والزيارات التي قامت بها مصر أمنيا وسياسيا خلال العدوان على غزة، بما يؤكد على ريادة مصر وقدرتها على التصدي لأخطر القضايا في المنطقة.

نجاح مصر في تهدئة الاوضاع بغزة

واشار عضو مجلس النواب، أن فشل وتهاوي الجهود الدولية وعجز مجلس الأمن ثلاث مرات متتالية عن صياغة بيان تهدئة بين الطرفين، فيما نجحت مصر في صياغة البيان وأخذ موافقة المقاومة الفلسطينية واسرائيل عليه يؤكد ثقة الأطراف كلها في الدور المصري ونزاهته.

وشدد نائب الصعيد إن مصر لم تتأخر طيلة العقود الماضية عن دعم فلسطين والدفاع عن قضيتها بكل جرأة في مختلف المحافل الدولية.