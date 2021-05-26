/632635/عودة-نجم-الدفاع-مفاجأت-في-قائمة-الإسماعيلي-لمواجهة-الزمالك-بكأس-مصر

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ستاد السويس الجديد في تمام التاسعة مساء غد الخميس.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة اللاعب مروان الصحراوى بعد انتهاء إيقافه بجانب غياب حسين السيد ، وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

قائمة الإسماعيلي في الدوري

وكان الإسماعيلي قد دخل المباراة السابقة بقائمة مكونة من :

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد فوزي، محمد مجدي.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدى، مروان الصحراوي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، نادر رمضان، عمر الوحش، محمد بيومى، محمد عادل، محمود دونجا، عماد حمدى، أري بابل، أحمد مدبولي، محمد الشامي.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، بنسون شيلونجو، شكرى نجيب.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام الزمالك بكأس مصر

وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد فوزي.

خط الدفاع : محمد صادق، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عماد حمدي، محمد حسن، محمد عادل.

موعد مباراة الزمالك و الإسماعيلي في الدوري

وتقام المباراة بين الزمالك والإسماعيلي في تمام التاسعة من مساء الغد على ملعب ستاد السويس الجديد ، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ، في لقاء يسعى خلاله كل فريق في إقتناص بطاقة التأهل للدور التالي.