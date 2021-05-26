رئيس وزراء باكستان لـ السيسى: استقرار مصر ركيزة لاستقرار العالم الإسلامى

جدة - نرمين السيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، الذى أعرب عن تقدير باكستان الكبير للجهود المصرية فى وقف إطلاق النار فى الاراضى الفلسطينية.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن عمران خان أكد عمق العلاقات التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، والتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر وباكستان.

وأشاد الرئيس بمستوى العلاقات الإيجابى بين مصر وباكستان، والتلاقى بين سياسات وأهداف البلدين الصديقين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية، مؤكداً الحرص على الدفع بالتعاون الثنائى مع الجانب الباكستانى فى شتى المجالات، وتبادل الخبرات، خاصةً فى مجال مكافحة الإرهاب وكذلك فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادى الناجح الذى تتبناه مصر.

وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأحداث الأخيرة فى غزة، حيث أعرب "خان" عن التقدير الكبير من باكستان للموقف المصرى والجهود الناجحة التى ساهمت فى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والتى عكست بدورها أهمية الدور المصرى على الصعيدين العربى والإسلامى، مشدداً على أن استقرار مصر يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامى ككل.

وقد أكد الرئيس فى هذا الإطار أهمية البدء فى أقرب فرصة ممكنة باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، بما يساعد على تسوية القضية الفلسطينية، وإنهاء دائرة العنف المفرغة.

كما تطرق الاتصال إلى بعض موضوعات التعاون الثنائى، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تفعيل آليات الحوار القائمة بين البلدين خاصةً على المستوى السياسى، بما يساعد على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

كما تم استعراض ملف مكافحة الإرهاب باعتباره من أهم التحديات المشتركة التى تواجه البلدين، حيث تم التوافق بشأن أهمية الاستمرار فى تعزيز التعاون فى هذا المجال، بما فى ذلك مكافحة الفكر والأيديوليجيات المتطرفة فى ضوء الدور الرائد للأزهر فى هذا الصدد، أخذاً فى الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية القائمة، وما يشكله الإرهاب من خطر على استقرار وأمن الدول.