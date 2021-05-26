رفض محمود قاعود مهاجم فريق البنك الاهلى التغير خلال لقاء فريقه أمام سموحة فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء التي أنتهى منذ قليل بالتعادل 2-2 بين الفريقين ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وقام محمود قاعود بتوجيه بعض الإشارات لدى الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، مصمما على عدم الخروج من أرض الملعب وتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لانهاء الامر ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج وأستكمال المباراة للنهاية .
وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت .
وأحرز هدفى فريق البنك الاهلى أحمد على، بينما جاءت أهداف سموحة عن طريق مصطفى فتحى .
وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما جاء فريق سموحة في المركز الرابع برصيد 36 نقطة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. محمود قاعود يرفض قرار خالد جلال بالتغيير خلال مباراة البنك الأهلى وسموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.