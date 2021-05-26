/632636/محمود-قاعود-يرفض-التغيير-ويشير-للجهاز-الفني-مش-طالع-فيديو

رفض محمود قاعود لاعب نادي البنك الاهلى التغيير خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي سموحة فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء التي أنتهى منذ قليل بالتعادل 2-2 بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقام محمود قاعود بتوجيه بعض الإشارات للجهاز الفني بقيادة خالد جلال، رافضا التغيير و الخروج من أرض الملعب، قبل أن يتدخل عاصم صلاح قائد الفريق لانهاء الامر ولكن اللاعب لم يستمع له ورفض الخروج وأستكمل المباراة حتى نهايتها.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع نظيره سموحة بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ24 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت ، في مباراة شهدت احتساب 4 ركلات جزاء نجح أحمد علي ومصطفى فتحي من ترجمتها لأهداف لصالح البنك الأهلي والفريق السكندري على الترتيب،لتنتهي المباراة بالتعادل2:2.

ودخل البنك الأهلي لقاء سموحة في الدوري العام بتشكيل مكون من:

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي

دخل البنك الأهلي المبارةا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى :أحمد السعدني

خط الدفاع: اسامه إبراهيم،محمد دبش، محمد كوفي ،وعاصم صلاح

خط الوسط : محمد فتحي ،معروف يوسف ،أحمد ياسر

خط الهجوم :فادي فريد ،محمد بسيوني ومحمود قاعود

التشكيل الرسمي لسموحة

ودخل نادي سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى:الهاني سليمان

في خط الدفاع: أطهر الطاهر ، محمود البدري ،رجب نبيل ، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد رزق ،أحمد حمص ،عبدالكبير وادي

خط الهجوم:عرفة السيد ،ورفيق كابو ،مصطفى فتحي