/632638/استجابة-لطلب-النائبة-غادة-علي-افتتاح-معامل-النخيل-بالواحات-بعد-إغلاقها-منذ-21-عاما

‎قامت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بجولة تفقدية لمنطقة الواحات البحرية، وذلك بحضور وفد رسمي من وزارة الزراعة، لمتابعة حل المشكلات التي تقدمت النائبة مسبقا بطلبات إحاطة بشأنها، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور عز الدين العباسى، مدير المعمل المركزى للنخيل.

وقالت الدكتوة غادة علي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن زيارتها للواحات البحرية جاءت استكمالا لملف تمور الواحات، الذي تحدثت عنه مسبقا وتقدمت بطلبات رسمية بشأنه، مشيدة بسرعة استجابة من المهندس مرزوق القصير، وزير الزراعة، لطلب الإحاطة الذي قدمته.

غادة على تشير إلى افتتاح الرسمي لمعهد بحوث وقاية النبات

وأوضحت عضو مجلس النواب، غادة على، أن الواحات شهدت اليوم الافتتاح الرسمي لمعهد بحوث وقاية النبات ومعمل إنتاج طفيل الترايكوجراما، بعد إغلاقهما لمدة ٢١ عاما، لافتة إلى أن طفيل الترايكوجراما له بالغ الأهمية لكونه مكافحة بيولوجية حيث يتغذي علي آفات ثمار النخيل والتي تعد العائق الأكبر أمام تصدير إنتاج الواحات البحرية من التمور للخارج.

غادة على: تمور الواحات وحمايتها أمن قومي اقتصادي

وأكدت عضو مجلس النواب، غادة على، أن تمور الواحات وحمايتها أمن قومى اقتصادى يجب الحفاظ عليه بمنتهى الجدية ومواجهة أي إهمال أو قصور في العمل به بشكل حاسم، مشيرة إلى أن الطفيليات تعد من أهم المبيدات الطبيعية والبيولوجية في مواجهة تلك الآفات واستخدمها بدلا من المبيدات الكيماوية يعد حفاظا على صحة الإنسان من المبيدات الكيماوية التي تؤدي لأمراض لا حصر لها وتحافظ على البيئة في نفس الوقت.

وتضمنت جولة النائبة غادة علي، زيارة فرع معمل النخيل بالواحات البحرية وسط حفاوة أهل الواحات، وتابعت النائبة «أهل الواحات هم أهلي ورعايتهم تكليف إنساني قبل أن يكون وطني، واليوم أصروا إنى أزرع نخلة في أرض الواحات البحرية كدليل وشهادة منهم إنى أصبحت من أبناء الواحات».

ثم عقدت النائبة غادة على، مؤتمرًا للشباب بقاعة المعمل والإرشاد الزارعي، لمناقشة بعض الأمور التي تخص المعمل والزراعة بالواحات، بالإضافة لتوزيع شهادات دورة النخالين التي عقدت في المركز سابقا، وتضمنت الجولة زيارة مصنع التمور التابع لمعمل النخيل الغير مكتمل لبحث فرص استكماله مع الجهات المعنية.

ووعدت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستكمال خطتها الشاملة لتطوير منطقة الواحات ومن خلال عدة مشروعات تنموية متكاملة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن المشروعات تتضمن رعاية المواطنين بالواحات وبناء قدراتهم الفنية والتكنولوجية وإمدادهم بما يحتاجون إليه من خبرات وإمكانات من أجل تحقيق التكامل الصناعي الذي يدعم الاقتصاد الوطني، موجهة الشكر للمهندس السيد مرزوق وزير الزراعة على تعاونه الكامل وتوجيهه بتخصيص كافة المبالغ المطلوبة لافتتاح وتشغيل المعمل في وقت قياسي .