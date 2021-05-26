/632639/محمد-عبد-القوى-الاستثمار-فى-الصعيد-تغير-وأصبحنا-بؤرة-اهتمام-الدولة

قال النائب محمد محمود عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن النظرة للصعيد والمحافظات الحدودية تغيرت تماماً، خلال فترة حكم الرئيس السيسي، موضحاً أن هذه المناطق لم تعد مستبعدة، أو لا تنطبق عليها خطط التنمية، أو لا تشملها كما كان في الماضي، بل العكس تماماً، حيث أصبحت في بؤرة اهتمام الدولة المصرية.

التنمية العمرانية

وأشار النائب محمد عبد القوي، أن هناك مستهدفات محددة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي يأتي في مقدمتها، تخصيص ما لا يقل عن ثلث الإستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لكل من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

التجمعات العمرانية

وثمن النائب محمد عبد القوي، عضو مجلس النواب، التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لإستيعاب، ما يقرب من 10 مليون نسمة، مؤكداً أن ما يرصد من أعمال التنمية والعمران لمحافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية ،يؤكد أنها أصبحت في أولويات التنمية بالنسبة للدولة والقيادة السياسية وليست مهملة كما كان في السابق.

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ووصف النائب محمد عبد القوي،عضو مجلس النواب، ذلك بأنه تغيير جذري في إستراتيجية التنمية الشاملة في مصر، مضيفاً أن مصر تشهد تنمية عمرانية ومجتمعية ضخمة في شتى المجالات.