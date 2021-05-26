/632640/خالد-جلال-اتحاد-الكرة-هبوط-البنك-الأهلي-للدرجة-الثانية-وقررنا-عقاب-قاعود

انتقد خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي حكم مباراة الفريق مع سموحة السكندري والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفيين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد احتساب 4 ركلات جزاء.

وقال المدير الفني عقب المباراة: " في 9 مباريات خضنها تم احتساب علينا 8 ضربات جزاء وطرد 4 لاعبين هذا كثير للغاية ، نحن تقريبا يتم احتساب طرد وضربة جزاء على البنك الأهلي ".

مدرب البنك الأهلي يهاجم اتحاد الكرة

وواصل : " في كل مباراة أتسائل عن حكم الفيديو يخبروني أنه محمد الحنفي، أريد أن أعرف من هو الشخص المسؤول عن ذلك لأشتكي له هل أحمد مجاهد أم من ؟! ، وكنا الأفضل من سموحة في الناحية الفنية والخططية والفوز من نصيبنا لكن الحكم والفيديو حرمونا من الانتصار".

وتابع " قررت تحويل محمود قاعود لاعب الفريق للتحويل ، لأن مافعله لا يحدث من أي لاعب في العالم وقررت إيقافه وتغريمه مبلغ مالي كبير".

البنك الأهلي يتعادل مع سموحة

وأستكمل المدير الفني للبنك الأهلي: " أنا كمدرب للفريق أرفض بشكل قاطع ما يحدث تجاه نادي البنك الأهلي، و إذا كان يريد اتحاد الكرة أن نهبط لدوري الدرجة التانية عليهم أن يخبرونا بذلك حتى نلعب بشكل هادئ ومميز ".

واختتم جلال " كل ما أريده هوو معرفة متى سنحصل على حقوقنا، هل عندما يهبط نادي البنك الأهلي أم متى سنحصل على حقنا في الدوري".

التشكيل الرسمي للبنك الأهلي

دخل البنك الأهلي المبارةا بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى :أحمد السعدني

خط الدفاع: اسامه إبراهيم،محمد دبش، محمد كوفي ،وعاصم صلاح

خط الوسط : محمد فتحي ،معروف يوسف ،أحمد ياسر

خط الهجوم :فادي فريد ،محمد بسيوني ومحمود قاعود

التشكيل الرسمي لسموحة

ودخل نادي سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى:الهاني سليمان

في خط الدفاع: أطهر الطاهر ، محمود البدري ،رجب نبيل ، محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: محمد رزق ،أحمد حمص ،عبدالكبير وادي

خط الهجوم:عرفة السيد ،ورفيق كابو ،مصطفى فتحي