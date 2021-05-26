صور.. وزير التعليم العالى يستقبل وفد تحالف المستشفيات الحكومية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء اليوم، وفدًا من تحالف المستشفيات الحكومية الفرنسية يضم د. علوى صابر رئيس مجلس إدارة تحالف المستشفيات الحكومية الفرنسية، موريس موراند مدير عام التحالف الفرنسى للمستشفيات الحكومية وبابتيست ليكوز نائب المدير العام للتحالف، د. وجدى زهران رئيس شركة ميداس المتخصصة فى الحلول الرقمية بالمجال الصحى بفرنسا، ود. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وحرص القيادة السياسية على أهمية التعاون المصرى الفرنسى فى المجالات البحثية، مشيرا إلى زيارته الأخيرة لفرنسا التى تدعم علاقات التعاون الأكاديمى بين البلدين وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية خاصة الشراكة فى تطوير المستشفيات الجامعية بمصر، والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتطوير المستشفيات الجامعية. وطالب الوزير خلال اللقاء بضرورة تقديم الوفد الفرنسى عرض رسمى يشمل الآليات المزمع التعاون فيها، واختيار إحدى الجامعات المصرية الرائدة فى المجال الصحى كنموذج لتطبيق آليات التطوير، مشيرًا لإمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين. وأشار الوزير إلى أهمية التعاون البحثى بين البلدين من خلال توفير منح للباحثين المصريين وإيفاد المزيد من المبعوثين للتدريب بالمستشفيات الفرنسية والاستفادة من خبراتها فى مجال تطوير المستشفيات. من جانبه، أكد د. هشام فاروق على أهمية استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى فى النظام الصحى المصرى ودور ذلك فى تسهيل تقديم الخدمات الصحية والعلاج الطبى للمرضى بالمستشفيات الجامعية. وعرض د. وجدى أبرز نقاط التعاون بين الجانبين، مشيداً بحرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية لاسيما فى مجال الذكاء الاصطناعى، وإمكانية المساهمة فى إنشاء منصة معلوماتية عن أصناف الأدوية المختلفة وتركيباتها ودواعى استعمالها وأعراضها الجانبية.

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