مترو الأنفاق: وصول دفعة جديدة من القطارات الكوروية قريبا  

أكد مصدر بالشركة المصريه لادارة وتشغيل مترو الانفاق انه سيتم وصول دفعة جديدة من القطارات الكورويه الجديدة للخط الثالث لمترو الانفاق الشهر المقبل، وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد عدد 32 قطارا مكيفا جديدًا للعمل بالخط الثالث للمترو.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتضافر جميع أجهزة الدولة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى ولتوفير الوقت والجهد لذا يتم حاليًا استكمال أسطول قطارات الخط الثالث للمترو لاستيعاب تشغيل الخط الثالث والذي تم افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة منه في أغسطس 2020 ومن المخطط افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة في ديسمبر 2021 وفي ضوء خطة تحديث أسطول القطارات العاملة للخط الثاني للمترو للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة واستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب.

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