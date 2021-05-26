المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: سنعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمى

قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث: "سنعمل مع مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، مشيرة إلى أن الهدف الأول هو تلبية الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة.

وأكدت جيرالدين غريفيث، في تصريحات لفضائية "سكاى نيوز عربية"، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى، مردفة: "نعمل على تعزيز التواصل مع الشعب الفلسطينى".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن يعمل على تعزيز جهود الاستقرار بالمنطقة.