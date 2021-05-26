/632643/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-فوز-إنبي-على-سيراميكا-كليوباترا

حقق إنبي فوزا هاما على سيراميكا كليوباترا بهدفيين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز ، في اللقاء الذي أستضافه ملعب السويس الجديد ، في مواجهة شهدت إلغاء هدفيين لصالح الفريق الصاعد حديثا.

سجل اللاعب دينوبيتر جودي الهدف الأول لصالح فريق إنبي بعد أن نفذ أحمد العجوز ركلة ركنية لصالح فريق إنبي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول إبعادها دفاع فريق سيراميكا ولكنها وصلت في الأخير إلى دينوبيتر جودي الذي يتمركز بمفرده داخل منطقة الــ 6 ياردات، ويسددها داخل شباك الفريق الصاعد حديثا.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز إنبي على سيراميكا كليوباترا

واضاف رامي صبري لاعب نادي إنبي الهدف الثاني لصفوف الفريق البترولي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السويس ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع إنبي رصيده للنقطة 32 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري بعد تحقيق الفوز في مواجهة اليوم ، بينما توقف رصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند النقطة 31 في المركز الثامن بعد تلقى الهزيمة الخامسة في هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي :

الزمالك – 54

الأهلي – 51

المصري البورسعيدي – 39

سموحة السكندري – 38

بيراميدز – 35

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إنبي

ودخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمود صقر - خالد صبحي - عبد الله محمود- أحمد محسن

خط الوسط: محمد إبراهيم - توني - كوامي بونسو - ميدو جابر - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين

ويجلس على دكة البدلاء:

محمد جمال - محمود نبيل - محمد مسعد - أحمد غنيم - فابريس نجاه - رجب عمران - طارق سامي - وينفول كوبينا - صالح جمعه.

تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالتالي: محمود جاد، علي فوزي، رامي صبري، زياد بوغطاس، كريم حافظ، مصطفى شلبي، أحمد العجوز، جون إيبوكا، دينو بيتر، مصطفى دويدار، مصطفى شكشك.