خاص.. سبب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الافريقى لكرة القدم ، عن تأجيل نهائى دورى أبطال افريقيا للنسخة المقامة والتي صعد الأهلي لنصف النهائي بها من أجل مواجهة الترجي التونسي بعد صعود الأخير على حساب شباب بلوزداد الجزائري ، بينما يخوض الوداد المغربي المواجهة الثانية أمام كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي.

وعلم دوت الخليج السبب وراء تأجيل الكاف لنهائي دوري أبطال لمدة 10 ايام ليقام فى الــ 27 من يوليو القادم، بدلاً من 17 يوليو من الشهر ذاته ، الأمر الذي يعني فرصة جيدة للغاية في حالة صعود الأهلي لنهائي البطولة على غرار النسخة الماضية التي توج بها على حساب الزمالك في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي في السابع والعشرون من نوفمبر الماضي.

دوت الخليج يكشف سبب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاء قرار تأجيل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لنهائي دوري أبطال إفريقيا لمدة 10 ايام بسبب أجندة الكاف التي يرتبط بها في تلك الفترة والتي تتضمن إقامة عدد من الأحداث والمواجهات المختلفة في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل فضلا عن أن الكاف نوه فيما سبق أن هذا الإعلان هو مبدئي وقابل للتغيير طبقا للظروف التسويقية.

تعرف على سبب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهته أمام الترجي التونسي في يومي 18، 25 يونيو المقبل على أن تنطلقان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في مباراة العودة بينما تقام مواجهة الذهاب في العاشرة بتوقيت تونس، كما أعلن الاتحاد الإفريقي خلال الساعات الماضية.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا