بالأسماء.. الأوقاف: توزيع 2000 زى أزهرى على الأئمة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن المحافظات هى: "الشرقية – القاهرة – بنى سويف – المنوفية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الأقصر – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنيا – سوهاج – أسيوط – الغربية" ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه (25.730) زيًّا أزهريًّا.

وطالبت الأئمة التالى أسماؤهم من هنا الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، حيث سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأربعاء 2 /6/ 2021م، وحتى الثلاثاء 8/ 6/ 2021م.