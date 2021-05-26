جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى، أن المحافظات هى: "الشرقية – القاهرة – بنى سويف – المنوفية – البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الأقصر – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – المنيا – سوهاج – أسيوط – الغربية" ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه حتى تاريخه (25.730) زيًّا أزهريًّا.
وطالبت الأئمة التالى أسماؤهم من هنا الحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، حيث سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديرى المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من الأربعاء 2 /6/ 2021م، وحتى الثلاثاء 8/ 6/ 2021م.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. الأوقاف: توزيع 2000 زى أزهرى على الأئمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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