التعليم: لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية فى امتحان الثانوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان الثانوية العامة النهائى، سيعقد فى لجان مجهزة بالشبكات الداخلية servers، وبالتالى لن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.





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