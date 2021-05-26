المصريين الأحرار: مصر أصبحت محط أنظار العالم بقيادة السيسى

جدة - نرمين السيد - ثَمِّن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الخطوات الراسخة للقيادة المصرية وإدارتها للملف الخارجى باحترافية منقطعة النظير وإعادة رونق ومكانة بلادنا الصدارة بين الأمم وبلاد العالم.





وقال الحزب فى بيان صحفى، إن مصر أصبحت محط أنظار العالم نظرًا للدور الفريد الذى يقوم به الرئيس السيسى وقيادته الحكيمة لتحقيق رؤية شاملة وثاقبة تعكف عليه مؤسسات وطنية، وجعل أم الدنيا محل الإشادة والتقدير من القوى العظمى لما تقدمه من إرساء الأمن ودعائم الاستقرار بالشرق الأوسط والقارة السمراء.

وأضاف الحزب، أنه وسط مراهنة الكثيرين على سقوط مصر كانت ماضية وعازمة على النجاح والانتصار وتحقيق التنمية رغم حربها الضروس على الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف بالتنوير، فكانت مصر بقيادة الرئيس حاضنة للمنطقة مبادرة للدفاع عن حقوق عادلة لشعوب ودول الجوار فى ليبيا وكذا القضية الفلسطينية، مع التزامها الكامل بعدم التدخل فى شؤون الدول، جعلها تكسب احترام وتقدير الأعداء قبل الأصدقاء.

وأشار إلى أن البلاد تشهد طفرة على جميع المستويات أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا وَاجْتِمَاعِيًّا فى التوقيت التى تنهار فيه اقتصاديات عالمية جراء جائحة كورونا.

وتابع حزب المصريين الأحرار: رسائل زيارات وزراء خارجية أمريكا وقطر وغيرها دليلا دامغًا على مكانة مصر فى المنطقة باعتبارها ركيزة أساسية سلام ورخاء المنطقة والقارة الإفريقية جمعاء وسعيها الدؤوب لتحقيق آمال وطموحات الشعوب، وهو ما لم تشهده مصر إلا تحت قيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يدعونا للفخر لاستعادة مكانة مصر العظمى التى تتدبر أمورها بعناية وتخطو لما تريده وتملك ملايين الدروع والقوة لحفظ حقوقها وصون جوارها ورعاية مصالح شعبها.