التنمية المحلية تتابع اليوم الرابع من ورشة عمل «نعمل معا.. ننجح معا»

جدة - نرمين السيد - تابعت وزارة التنمية المحلية، فعاليات اليوم الرابع من ورشة العمل الأولى التى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الحالى تحت شعار "نعمل معا.. ننجح معا" لإعداد الخطة التدريبية للعام المالى القادم.





وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن الورشة شارك فيها 140 متدربا من المحافظات والذين تم الاستعانة بهم كمدربين فى تنفيذ خطة تدريب مركز سقارة إضافة إلى خبراء التدريب وبناء القدرات من الوزارة ومركز تدريب سقارة ومسؤولى التدريب ومديرى الموارد البشرية بالمحافظات. جاء ذلك استعدادا لإعداد الخطة التدريبية لوزارة التنمية المحلية للعام المالى القادم 2021/2022 وفقا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرفع كفاءة العاملين بالمحليات واستخدام مختلف الأدوات التدريبية والتكنولوجيا الحديثة وإعداد خطة تدريب جديدة متميزة تلبى جميع الاحتياجات التدريبية للعاملين بالمحليات .

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