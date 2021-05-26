بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية وغذائية لجيبوتي  

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتان بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جيبوتى الشقيقة، وذلك استمرارًا للدور المصرى الرائد عربيًا وإفريقيًا ودوليًا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

من جانبه أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديره للجهود المصرية الكبيرة ومساندتها للشعب الجيبوتي، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في تخفيف الأعباء عن كاهل مواطنيها ودعم الجانب الجيبوتى في مواجهة التحديات التى يواجهها.

يأتى ذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الجيبوتى الشقيق في مختلف الظروف، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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