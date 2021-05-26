فياريال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف مورينو في الدقيقة 29.. فيديو

أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الإسباني في مرمى نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالدقيقة 29، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، علي ملعب "إنيرجا جدانسك" في بولندا في نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2020-2021، لتصبح النتيجة 1-0 لفياريال.

وسجل مورينو الهدف بعد ان استقبل الكرة العرضية إثر ركلة حرة، ليضعها مباشرة في مرمى ديفيد دي خيا حارس اليونايتد.

ويبحث مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير عن كتابة التاريخ، بالحصول علي لقب الدوري الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعدما توج به الفريق في موسم 2016-2017، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما لم يسبق لفريق فياريال الفوز باللقب من قبل.

ويأمل مان يونايتد في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، لإسعاد جماهيره بعدما خرج من الموسم المحلي بدون أي بطولة، وأنهي موسم البريميرليج وصيفاً بـ 74 نقطة.

الدوري الاوروبي



وتأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة روما الإيطالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 8-5 بمجموع المباراتين، فيما تأهل فياريال بعبور فريق آرسنال 2-1 بمجموع المباراتين.فياريال

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: بيدرازا - راؤول ألبيول - باو توريس - خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو - تيرجيروس - كابوي

خط الهجوم: ييرمي - كارلوس باكا - جيرارد مورينومانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان-بيساكا - لينديلوف - بايلي - لوك شو

خط الوسط: بوجبا - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جرينوود - راشفورد - كافاني