"سكاى نيوز": الجيش السودانى ينفى وقوع اشتباكات مع إثيوبيا على الحدود

نفى الجيش السوداني الأنباء التي تحدثت عن وقوع اشتباكات مع القوات الإثيوبية على الحدود الشرقية، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوزعربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وأضاف الجيش السوداني: "قواتنا المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدى عملها بصورة روتينية دون التعرض لأى أعمال عدائية". وكانت مراسلة قناة العربية، ذكرت فى خبر عاجل، أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقعت بين الجيشين السوداني والأثيوبي، بمنطقة باشندة الحدودية.

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