مانشستر يونايتد يتعادل أمام فياريال بهدف كافاني في الدقيقة 55.. فيديو

أحرز إدينسون كافاني هدف مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول، في مرمى نظيره فياريال الإسباني بالدقيقة 55، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأربعاء، علي ملعب "إنيرجا جدانسك" في بولندا في نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2020-2021، لتصبح النتيجة التعادل 1-1.

وسجل كافاني الهدف إثر ارتباك بين مدافعي فياريال لتتهيأ الكرة أمامه أمام منطقة الست ياردات ويضعها في المرمى.

ويبحث مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي أولي جونار سولشاير عن كتابة التاريخ، بالحصول علي لقب الدوري الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعدما توج به الفريق في موسم 2016-2017، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما لم يسبق لفريق فياريال الفوز باللقب من قبل.

ويأمل مان يونايتد في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، لإسعاد جماهيره بعدما خرج من الموسم المحلي بدون أي بطولة، وأنهي موسم البريميرليج وصيفاً بـ 74 نقطة.الدوري الاوروبي

وتأهل مانشستر يونايتد للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة روما الإيطالي في الدور نصف النهائي بنتيجة 8-5 بمجموع المباراتين، فيما تأهل فياريال بعبور فريق آرسنال 2-1 بمجموع المباراتين.فياريال

حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: بيدرازا - راؤول ألبيول - باو توريس - خوان فويث

خط الوسط: داني باريخو - تيرجيروس - كابوي

خط الهجوم: ييرمي - كارلوس باكا - جيرارد مورينومانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان-بيساكا - لينديلوف - بايلي - لوك شو

خط الوسط: بوجبا - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جرينوود - راشفورد - كافاني