برسالة صوتية..شريف دسوقي يوجه الشكر للرئيس السيسي والجمهور

/632645/برسالة-صوتيةشريف-دسوقي-يوجه-الشكر-للرئيس-السيسي-والجمهور

تداول أبطال مسلسل بـ 100 وش رسالة صوتية، للفنان شريف دسوقي أرسلها على جروب العصابة الخاص بهم على تطبيق واتساب يوجه من خلالها شكره لمحبيه من الجمهور والوسط الفني الذين حرصوا على دعمه ومساندته في محنته بعد حادثه بتر قدمه الذى فزع لها رواد السوشيال ميديا، وكان على رأس هؤلاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل رسالة شريف دسوقي الصوتية، الذي حرص بها على شكر جمهوره وزملائه من الوسط الفني.

أول تعليق صوتي لشريف دسوقي بعد بتر قدميه

جاءت الرسالة الصوتية للفنان شريف دسوقي التى أرسلها على جروب الواتساب الخاص بعصابة 100 وش على النحو الآتي: "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ"،بشكر كل واحد قالي كلمة أو بعتلي رسالة.. بشكر كل الشكر للشعب المصري فرد فرد آنسة آنسة مدام مدام، باشكر أبونا.. بقا لينا أب نتباهي بيه في الدنيا كلها اللي قالنا إحنا مش بتوع حداد.. إحنا بتوع ربنا، كل سنة وانتوا طيبيبن وإن شاء الله هنتقابل في حاجات جاية كتير".

عصابة ب100 وش يشاركون تسجيل دسوقي الصوتي مع الجمهور

وحرص معظم فريق عصابة ب 100 وش الموجود على جروب الواتساب على مشاركة رسالة شريف دسوقي الصوتيه مع الجمهور وكان على رأسهم الفنانة دنيا ماهر والفنان مصطفى دوريش الذين نقلوا رسالة دسوقي نقلًا نصيًا عبر حسابهم بالفيسبوك، أما الفنان حسن أبو الروس فكان أول الناشرين لمقطع دسوقي الصوتي من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليه شاكرًا الرئيس السيسي: "رسالة شريف الدسوقي ليكم و للسيد رئيس الجمهورية..يا جماعه دي رساله شريف الدسوقي على الجروب بتاع العصابة للناس كلها اللي بتحبه و سألت عليه للسيد رئيس الجمهورية اللي فعلاً بشكره من قلبي على اهتمامه بيه والله خطاب جميل من إنسان جميل".

الرئيس السيسي يتابع حالة شريف دسوقي بعد بتر قدميه

الجدير بالذكر، أنه أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع لعملية جراحية أدت إلى بتر قدمه الاثنين الماضي، إثر إصابته بمرض السكري، وأشار السيسي بسرعة علاج الفنان، وتقديم كافة الرعاية له على نفقة الدولة، كما أمر بصرف معاش استثنائي له، وبالفعل تم نقل دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة بناءًا على قرارات من السيسي وأعلنت نقابة المهن التمثيلية متابعة السيسي حالة دسوقي بنفسه باستمرار.