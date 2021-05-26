/632646/سبب-مغادرة-طارق-حامد-لمعسكر-الزمالك-قبل-مباراة-الإسماعيلي

غادر طارق حامد لاعب نادي الزمالك معسكر الفريق المتواجد حاليا في إسكندرية لمواجهة الإسماعيلي في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والمقرر إنطلاقها في تمام التاسعة من مساء غد الخميس على ملعب ستاد السويس الجديدة.

وعاد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاهرة بعد تأكد غياب اللاعب عن مواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس مصر تنفيذا لقرار الإيقاف الذي تلقاه اللاعب بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المصري البورسعيدي والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفيين.

طارق حامد يغادر بعثة الزمالك

وقرر الجهاز الفني والإداري في نادي الزمالك السماح بمغادرة اللاعب طارق حامد لصفوف بعثة الفريق والعودة للقاهرة نظرا لغيابه بشكل رسمي عن مواجهة الإسماعيلي في إطار مواجهات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر في المواجهة التي تشهد غيابات عديدة للاعبي الفارس الأبيض.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في كأس مصر

وجاءت قائمة الدروايش كالتالي: حارس مرمى : محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع : محمد هاشم ، باهر المحمدى ، رضوان شريفى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، محمد عادل ، عماد حمدى ، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، محمد الشامى ، أحمد مصطفى ، أرى بابل.

خط الهجوم :فخر الدين بن يوسف ، شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمود عبد الرحيم "جنش" - محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد العزيز - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - مروان حمدي - أسامة فيصل.