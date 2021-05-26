/632647/الخطيب-يقدم-هدية-خاصة-لنادي-نهضة-بركان-قبل-نهائي-السوبر-الإفريقي-صور
حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المتواجدة في قطر على إهداء عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المغربي في قطر، درع وعلم المارد الأحمر خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء اليوم بفندق إقامتهما بقطر.
يأتي هذا في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي، المسئول الإداري، بنادي نهضة بركان، والذي دار خلالها الحديث على أن العلاقة بين الأهلي ونهضة بركان أكبر من مباراة في كرة قدم.
الخطيب يتبادل الدروع مع رئيس بعثة نهضة بركان
وعكست المقابلة بين الطرفيين تقدير الأهلي للأشقاء المغاربة وجماهير نادي نهضة بركان والتأكيد على استمرار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين، والتي تعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين «المصري والمغربي».
وتتواجد بعثتا المارد الأحمر ونهضة بركان المغربي داخل فقاعة طبية بفندق واحد يضم جميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في نهائي السوبر الإفريقي لكرة القدم.
تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي
ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.
خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.
خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.
قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا
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