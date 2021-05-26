/632647/الخطيب-يقدم-هدية-خاصة-لنادي-نهضة-بركان-قبل-نهائي-السوبر-الإفريقي-صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي و رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء المتواجدة في قطر على إهداء عبد المجيد مضران، نائب رئيس نادي نهضة بركان، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المغربي في قطر، درع وعلم المارد الأحمر خلال المقابلة التي جرت بينهما مساء اليوم بفندق إقامتهما بقطر.

يأتي هذا في حضور هشام مهداوي، أمين الصندوق، ومحمد قاسمي، المسئول الإداري، بنادي نهضة بركان، والذي دار خلالها الحديث على أن العلاقة بين الأهلي ونهضة بركان أكبر من مباراة في كرة قدم.

الخطيب يتبادل الدروع مع رئيس بعثة نهضة بركان

وعكست المقابلة بين الطرفيين تقدير الأهلي للأشقاء المغاربة وجماهير نادي نهضة بركان والتأكيد على استمرار العلاقات الطيبة التي تجمع بين الناديين، والتي تعكس الروابط الوثيقة بين الشعبين «المصري والمغربي».

وتتواجد بعثتا المارد الأحمر ونهضة بركان المغربي داخل فقاعة طبية بفندق واحد يضم جميع الأطراف المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء بعد غد الجمعة على ملعب جاسم بن حمد في نهائي السوبر الإفريقي لكرة القدم.

تشكيل الأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلي لمواجهة نهضة بركان التالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم - بدر بانون – أيمن أشرف.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج- رامي رابيعة.

خط الهجوم: محمد شريف - محمد مجدي أفشة – صلاح محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا