نجوم الفن يوجهون شكرًا خاص للسيسي بعد مساندته لشريف دسوقي

/632648/نجوم-الفن-يوجهون-شكرا-خاص-للسيسي-بعد-مساندته-لشريف-دسوقي

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع لعملية جراحية الاثنين الماضي، تم خلالها بتر إحدى قدميه بسبب مرض السكري، حيث وجه السيسي بسرعة علاج الفنان، وتقديم كافة الرعاية له على نفقة الدولة، كما أمر بصرف معاش استثنائي له، وبالفعل تم نقل دسوقي من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة بناءًا على قرارات من السيسي.

دوت الخليج يرصد ردود فعل الوسط الفني حول قرارا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد متابعه لحالة شريف دسوقي، وتقديم الرعاية الكاملة له على نفقة الدولة.

استقبل نجوم الوسط الفني نبأ مساعدة الرئيس السيسي ومتابعته لحالة شريف دسوقي بنفسه، بترحاب وفخر واسع لامتلاكهم رئيس يحترم ويقدر قيمة شعبه، وأعربوا عن تلك السعادة التي غمرتهم في الساعات الماضية بسبب السيسي من خلال مواقعهم الشخصية على السوشيال ميديا.

شكر خاص من نقابة المهن التمثيلية للسيسي بسبب شريف دسوقي

وجهت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي شكر خاص للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد علمها بمتابعته لحالة شريف دسوقي بنفسه، فقالت في بيان خاص للنقابة: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية الممثلة لجموع فناني مصر بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري وسرعة توجيهات سيادته لعلاج ورعاية الفنان شريف دسوقي في أزمته الصحية، بصرف معاش استثنائي له تقديرًا لدوره الفني، وهو الأمر الذى يعكس اهتمام ورعاية سيادته للشعب المصري".

شيرين عبدالوهاب تعرب عن سعادتها بقرار السيسي بشأن شريف دسوقي

وكانت الفنانة شرين عبدالوهاب من أوائل المشيدين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكتبت عبر تويتر مرفقة صورة السيسي قائلة: "أنا بحمد ربنا انى عايشه فى عصر شايفة بلدى اللى من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها، وشايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك، وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة".

دينا الشربيني تفتخر بقرار مساندة السيسي لشريف دسوقي

وتوجهت الفنانة دينا الشربيني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي اذ نشرت صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام على خاصية استوري، معلقة عليها: "بجد كلنا بنحبك، سيادتك مش بس رئيس عظيم، سيادتك كمان إنسان عظيم، كل الفخر والتقدير، رئيسنا قوي حكيم وكمان إنسان قلبه كبير، ربنا يخليك لمصر ولكل شعب مصر، يا بيختنا بيك".

أحمد السعدني يشكر السيسي

وأعاد الفنان أحمد السعدني نشر بيان نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقه التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها قائلًا: "ألف شكر سيادة الرئيس".

رامي صبري يشيد بانسانية السيسي

بينما نشر الفنان رامي صبري صورة للسيسي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلق عليها: "الرئيس الإنسان".

تفاصيل حالة شريف دسوقي الصحية

تعرض الفنان شريف دسوقي لإصابة بسيطة في قدمه أثناء تصويره لأحد الأفلام ولكن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بداء السكري، ووصل إلى خراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، وبعد فشل كل المحاولات أصبح الحل الوحيد هو بتر القدم اليسرى وإلا سيحدث تسمم في الجسم بالكامل خلال يومين ما يؤدى إلى الوفاة، لذلك اتخذ الدكتور المعالج قراره بخضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر القدم وبالفعل وافق دسوقي على الأمر وتم إجراء العملية يوم الاثنين الماضي.